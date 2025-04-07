После освобождения Суджанского района в Курской области российскими войсками были найдены иконы, ранее украденные боевиками ВСУ из храма Преображения Господня в селе Замостье. Об этом сообщил наш корреспондент Олег Калинобродский.

© соцсети

Реликвии были тщательно упакованы и подготовлены к вывозу, однако украинские боевики не успели осуществить задуманное.

Иконы представляют собой значимую историко-культурную ценность и обладают высокой материальной стоимостью. Более недели российские силы не могли организовать эвакуацию находки из-за продолжающихся боевых действий.

Сейчас ценные православные святыни находятся под охраной.

Минобороны России сегодня сообщило, что противник потерял более 150 военнослужащих ВСУ за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Также российские военнослужащие смогли уничтожить украинский бронетранспортер, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.