Появилось видео уничтожения группы ВСУ на «интеллектуальных» минах ВС РФ

Российский военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео в своем Telegram-канале, как группа военных ВСУ подорвалась на «интеллектуальных» минных полях, оборудованных ВС РФ. Такое минирование производилось расчетом ИСДМ «Земледелие» группировки войск «Центр».

Как рассказал Руденко, ВС РФ получили данные о возможной контратаке ВСУ на Красноармейском направлении. Российские бойцы выдвинулись в район и навели боевую машину на цель, залпом заминировав нужный участок местности.

Расчет орудия после выполнения залпов покинул огневую позицию. Контратака ВСУ закончилась провалом, группа украинских бойцов понесла потери в военной технике и живой силе. Как отметил Руденко, ИСДМ «Земледелие» способно создавать «интеллектуальные минные поля», создавая опасные для ВСУ участки в несколько футбольных полей. Выпускаемые «земледелием» снаряды обладают возможностью самоликвидироваться в нужное время.

Ранее сообщалось, что ИСДМ «Земледелие» является основной системой минирования в ВС РФ. Установка поступила на вооружение российской армии после 2020 года и с 2022 года используется в зоне спецоперации. Отмечалось, что орудие способно использовать множество типов мин и создавать участки минирования различной сложности, в том числе с возможностью безопасного прохода для собственных войск.