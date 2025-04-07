В Запорожской области объяснили звук взрыва в Мелитополе
Звук взрыва, который слышали жители южной части города Мелитополя, оперслужбы Запорожской области объяснили контролируемым уничтожением боеприпасов на полигоне. Об этом заявили в администрации региона.
"В южной части Мелитополя был слышен звук взрыва. По информации оперативных служб, на полигоне вблизи Мелитополя проводится контролируемое уничтожение боеприпасов", - сообщили журналистам в администрации Запорожской области.
Ликвидация проводится под контролем специалистов и с полным соблюдением мер безопасности, подчеркнули власти.