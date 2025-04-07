Советская техника на вооружении ВСУ: что за танк «Булат», из которого обстреляли Курскую область

ВС Украины 7 апреля атаковали село Попово-Лежачи в Курской области, используя три танка Т-64БМ «Булат» советского производства. Атака была проведена из населенного пункта Бояро-Лежачи (Сумская область), на расстоянии примерно двух километров от границы с Россией. Украинскими военными было выпущено около 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров. В результате атаки жертв и пострадавших не зафиксировано. Что за танк «Булат» и почему ВСУ используют старую технику вместо Т-84 «Оплот», созданного на базе редкой модификации Т-80УД — в материале URA.RU.

Характеристики и особенности «Булата»

Т-64БМ «Булат» — украинский основной боевой танк, он является модернизированной версией советского танка. Эта боевая модель создана на базе советского танка Т-64БВ. Главной целью обновления было существенное улучшение технических характеристик и продление срока эксплуатации танка. Разработкой нового танка занималось Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова, а модернизацию осуществлял Завод тяжелого машиностроения им. Малышева. Впервые новая разработка была представлена 24 августа 1999 года на параде в честь Дня независимости Украины. Тогда публике показали прототип Т-64БМ — танк Т-64У («Объект 447АМ-1»).

Система управления огнем и приборы для прицеливания

Система управления огнем (СУО) «Иртыш» повышает точность стрельбы танка «Булат» по сравнению с базовой версией Т-64Б. Улучшения достигаются за счет стабилизации поля зрения и автоматической коррекции прицела. Время прицеливания в темное время суток существенно сократилось, а дальность стрельбы увеличилась до 2,5 километров днем и до 1,5 километров ночью. В состав СУО входят: прицельный комплекс 1А43У «Рось» с двухплоскостной стабилизацией и лазерным дальномером, ночной комплекс «Буран-Е» для повышения эффективности огня, стабилизатор вооружения 2Э42М для точного прицеливания, комплекс «Агат» для дневного и ночного ведения огня, а также система управления ПТУР «Комбат» с дальностью действия до пяти километров.

Вооружение

Основное вооружение боевой машины представлено гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, моделью КБАЗ или 2А46М-1. Особенностью данного орудия является наличие быстросъемного ствола, который можно легко заменить на местности без демонтирования башни танка. В арсенале пушки находятся 36 снарядов раздельно-гильзового типа, из которых 28 могут быть размещены в зарядном устройстве. Танк способен сделать до восьми выстрелов в минуту.

Управляемое и вспомогательное вооружение

Танк «Булат» оснащен современным комплексом управляемого вооружения (КУВ), который позволяет применять управляемые ракеты с лазерным наведением. В новой модификации танка заменили устаревший КУВ «Кобра» на более совершенный «Комбат». Это обновление увеличило максимальную дальность стрельбы с четырех до 4,5 километров, а также повысило бронепробиваемость с 600-700 миллиметров до 750 миллиметров. Дополнительное вооружение «Булата» включает в себя дистанционно управляемую зенитную установку, базирующуюся на пулемете КТ-12,7 с обоймой на 300 патронов. Кроме того, танк оборудован пулеметом КТ-7,62, который соединен с основной пушкой и имеет боекомплект в 1 250 патронов.

Почему Киев использует дешевый «Булат», а не редкие модификации танков

Возникает вопрос, почему Киеву потребовалось заменить танк Т-84, разработанный на основе Т-80УД, на модернизированную версию старой модели Т-64. Отмечается, что Т-84, который был официально принят на вооружение в 2000 году, оказался слишком затратным в производстве. В итоге было изготовлено всего 10 таких единиц. Затем началась разработка танка БМ «Оплот» или «Оплот-М», который в 2009 году был передан на вооружение ВСУ. Однако и эти танки выпускались в ограниченном количестве — создали чуть более 50 единиц, включая экспортные версии.

Уже в конце 1990-х, учитывая «экономическую неэффективность» Т-84, начались работы по созданию другого основного боевого танка для ВС Украины. Этим танком стали модернизированная версия Т-64БВ и более старых Т-64Б под названием «Булат». Этот танк стал более доступным по стоимости, при этом его характеристики примерно сравнимы с Т-84.

ВСУ теряют «Булаты» на фронте

Известно, что ВСУ несут большие потери — не хватает боеприпасов, обмундирования и личного состава, а положение у бойцов на фронте очень тяжелое. Также украинские военные испытывают острую нехватку тяжелой техники и артиллерии. Так, в Минобороны РФ 1 ноября 2023 года сообщили, что армия Украины впервые потеряла Т-64М «Булат» в районе Спорного в ДНР. Российские бойцы ударили по нему FPV-дронами.