Новая партия военной техники и ракет поступила в одесский порт из западных стран

Украинские вооруженные силы получают активную поддержку от западных государств в виде поставок оружия, что создает условия для подготовки к новым наступательным действиям.

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о существенных объемах военной техники и крылатых ракет, прибывающих в страну через одесские порты.

В своем Telegram-канале Лебедев отметил оживление и высокую интенсивность работы в порту. Согласно информации координатора, на передовую направляются дальнобойные ракеты и большое количество западных дронов-носителей, способных транспортировать десятки мелких БПЛА. Запуск этих дронов-носителей осуществляется на значительном удалении от линии фронта.

Лебедев также упомянул о поставках французских военных вертолетов в разобранном виде для последующей сборки на территории Украины. Их транспортировка и сборка осуществляются в обход Одессы, через Черновцы и Львов. Уже были замечены такие вертолеты в районе Гайсина Винницкой области.

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