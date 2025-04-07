Назван тип атаковавших ресторан с военными НАТО ракет в Кривом Роге

Российские военные атаковали ресторан «Магеллан» с помощью ракеты в фугасном снаряжении. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Борис Рожин опубликовал момент ракетного удара российской армии по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где происходило совещание командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными военными.

На опубликованных кадрах видно летящую в направлении здания ракету, которая быстро достигает своей цели. Затем в кадре видно мощный огневой залп и масштабное задымление.

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4 апреля Минобороны РФ подтвердило удар по ресторану. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.