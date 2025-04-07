В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о гибели в зоне проведения специальной военной операции гвардии лейтенанта Алексея Абеленцева, известного по позывному "Амур". По словам Алаудинова, офицер был командиром взвода БПЛА.

В сообщении говорится, что группа "Амура" показывала впечатляющие результаты и по аэроразведке и по ударам с применением дронов.

В свою очередь глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем Телеграм-канале уточнила, что Алексей Абеленцев закончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова, был кадровым военным и позывной "Амур" взял в честь великой реки своего родного Приморского края.

По ее словам, за время службы "Амур" был удостоен Ордена мужества, медали за Отвагу и других наград.

По решению родных церемония прощания с офицером пройдет на его малой Родине.