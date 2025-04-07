Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

В ночь на 2 апреля потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Это стало третьей аварией стратегически важного самолета за последний год. О причинах порассуждали опрошенные «Царьградом» эксперты.

За 2024 год произошли три авиакатастрофы, связанные с этими бомбардировщиками — 19 апреля Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае, 15 августа произошла катастрофа в Иркутской области, наконец, 2 апреля 2025 года потерпел крушение еще один самолет. Как указал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, «самолеты старые, уход за ними у военных, возможно, недостаточный».

Сейчас эти самолеты не производят. Их всего около 50 штук, и три аварии за год — большая цифра, отмечает «Царьград». При этом, по мнению военного журналиста Сергея Чемекова, нет оснований считать, что к крушению причастны противники России.

«К примеру, в августе прошлого года мы тоже потеряли один такой борт, и тогда причиной стал отказ двигателя. Крушение трех Ту-22М3 за год, конечно, очень болезненно сказывается на наших ВКС, это правда, но противник тут ни при чем», — пояснил он.

Как отмечается, в условиях интенсивной эксплуатации в ходе спецоперации даже незначительные неполадки могут привести к катастрофе. Однако важно и то, что Ту-22М3 являются носителями ядерного оружия и интересны для западных спецслужб. В некоторых случаях речь может идти и о диверсиях, полагает военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Потерпевший крушение 2 апреля Ту-22М3 рухнул в безлюдной местности. Перед крушением пилот ракетоносца увел борт от жилых домов. Экипаж, состоявший из четырех человек, успел катапультироваться, однако один летчик не выжил в результате жесткого приземления. В результате авиакатастрофы в Иркутской области оказались обесточены 210 домов и 3 социально значимых объекта. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.