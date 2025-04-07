На фоне заявлений западной разведки и Генштаба ВСУ о готовящемся масштабном наступлении России на 1200 км фронта, военные эксперты утверждают: операция уже идёт, но её характер кардинально изменился. Ключевыми направлениями остаются Сумская, Харьковская, Запорожская и Донецкая области, но, по мнению аналитиков, штурма крупных городов вроде Харькова и Сум не планируется.

Военный обозреватель Владислав Шлепченко считает, что вместо прорывов бронетехники применяются пехотные тактики: методичное продвижение, создание плацдармов и изматывание противника. Беспилотники лишили танки и БМП прежней эффективности — техника быстро выводится из строя, не позволяя проводить глубокие манёвры. Это, по его мнению, делает классические «котлы» невозможными.

Полковник ЛНР Виталий Киселёв указывает на сохраняющиеся поставки вооружения Украине через западные железнодорожные узлы. Тем временем Россия продвигается в районе Купянска, на Сумском и Запорожском направлениях. Ожесточённые бои идут также в Покровске, Торецке и у Часова Яра.

Офицер спецназа ДНР в отставке Александр Матюшин отметил Царьграду, что Харьков, вероятно, не станет объектом штурма: цели российской армии связаны с созданием буферной зоны, а не захватом миллионных городов. По его словам, планы ВС РФ могут предусматривать окружение ключевых узлов, а не прямое наступление.

Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) высказал настоятельную рекомендацию о необходимости незамедлительных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Также президент США Дональд Трамп осудил бомбардировки Украины.