США направили свой авианосец в сторону Ирана

Американский авианосец USS Carl Vinson вошел в Индийский океан, направляясь в сторону Ирана через Малаккский пролив. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на спутниковые данные.

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«USS Carl Vinson, первоначально развернутый в западной части Тихого океана, теперь направился в Индийский океан, на пути к USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

6 апреля сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Причиной такого шага названа возможная атака США

Иран заявил о готовности к войне с США

Ранее появилась информация, что Вашингтон разместил несколько бомбардировщиков-невидимок Northrop B-2 Spirit на базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Сообщалось, что эти самолеты могут нести бомбы, способные уничтожать бункеры и подземные ядерные объекты Ирана.