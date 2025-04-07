Американский истребитель сопроводил российский бомбардировщик у Аляски

Newsweek: истребитель США F-35 сопроводил российский бомбардировщик у Аляски
Американский истребитель F-35 вблизи штата Аляска сопроводил два российских военных самолётах, среди которых был бомбардировщик.
Об этом передаёт Newsweek.
В публикации отмечается, что Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) подтвердило сопровождение истребителем F-35 военные самолёты ВКС России.
По словам военного эксперта, это были истребитель Су-35 и бомбардировщик Ту-95.
В американском ведомстве утверждают, что ранее российские самолёты уже якобы появлялись в зоне действия средств ПВО штата Аляска — данные действия, как отмечается, не рассматривались как угроза.
В NORAD заявили, что 18 февраля обнаружили российский военный самолёт у Аляски.