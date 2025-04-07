Минобороны заявило о шести ударах Украины по объектам энергетики России

Украина за сутки шесть раз атаковала объекты энергетики в Ростовской, Воронежской, Херсонской, Брянской областях и ДНР, вновь нарушив договоренности о прекращении ударов. Об этом заявило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Но в нарушение российско-американских договоренностей Киев продолжает ежедневные атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, отметили в Минобороны России.

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В частности, за последние сутки Вооруженные силы Украины атаковали два объекта в Ростовской области, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии 220 кВ Новочеркасская ГРЭС, а также без света остались около 1000 потребителей в Мясниковском районе. В Воронежской же области из-за атаки ВСУ без света остались жители села Калинино.

«В Донецкой Народной Республике 6 апреля в 18.14 в результате намеренного артиллерийского обстрела ВСУ по электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с возгоранием. Без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке», - пояснили в военном ведомстве.

Также украинские БПЛА атаковали электроподстанцию в Херсонской области, а в Брянской области из-за обстрела ВСУ была отключена трансформаторная подстанция.

Ранее в Минобороны России отметили, что с момента объявления «энергетического моратория» Вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам.