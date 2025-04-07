В зоне спецоперации погиб бездомный художник Юрий Чикарин

В зоне военной спецоперации погиб бездомный художник из Коми Юрий Чикарин, которому был 61 год. Об этом стало известно в понедельник, 7 апреля.Он сражался на передовой в составе мотострелковой роты 165-го резервного батальона 346-го мотострелкового полка, куда его направили после заключения контракта с Минобороны в конце 2024 года. Сам боец погиб 23 февраля.

© Мемориальный музей им. И.П. Морозова

Чикарин прославился среди поклонников своими уникальными картинами по бересте, такими как циклы «Сысольские мотивы» и «Между небом и землей», где он изображал природу Коми и мифологических героев местного фольклора. Около 90 его работ хранятся в Музее истории и культуры Сысольского района, а на въезде в Коми стоят резные фигуры его авторства — герои легенд о богатыре Пера, Золотой бабе, а также совы и медведи.

До ухода на фронт он жил у знакомых, так как его родительский дом сгорел, оставив его без собственного имущества, передает Aif.ru.