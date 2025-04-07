Российские военнослужащие освободили Катериновку Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

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Как уточняет оборонное ведомство, населенный пункт был взят под контроль благодаря действиям группировки войск «Запад». Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 215 человек. Помимо живой силы, противник потерял три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Ранее российские войска освободили от украинских боевиков село Басовка в Сумской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов выбили подразделения группировки войск «Север». Добиться этого удалось в результате активных наступательных действий.