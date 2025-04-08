За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты энергетики на территории России. Об ударах украинских военных, которые были предприняты несмотря на договоренности о прекращении огня по таким объектам, журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, под удар в понедельник, 7 апреля, попала сначала электропосдтанция в Запорожской области, где оказался поврежден радиатор трансформатора. Спустя 17 минут была зафиксирована атака ВСУ в Курской области, в результате которой из-за повреждения проводов отключилась высоковольтная линия.

В марте Москва и Вашинтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца с 18 марта 2025 года ВСУ и Россия отказывается наносить удары. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщает об атаках ВСУ по энергетике России и указывает на недоговороспособность властей Украины.

Несмотря на это, Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинских энергетическим объектам, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Москва уведомляет Вашигнтон о текущем положении дел.