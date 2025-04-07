Находивший на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ M1A1 SA Abrams подорвался на мине. Мощный взрыв разорвал правую гусеничную ленту, и она растянулась впереди танка. Экипаж поспешил сбежать.

Противник попытался вытянуть обратно в свое расположение поврежденный танк. Для этого была выслана бронированная ремонтно-эвакуационная машина, но российские дроноводы не дали боевикам возможности выполнить эту задачу. Техника была атакована летающими камикадзе. Как это происходило, показано в Telegram-канале "Северный ветер".

Первым под удары попал Abrams, получивший несколько попаданий. Затем сильно досталось БРЭМ-1.

Как отмечают военные эксперты, имевшийся у киевского режима парк M1A1 SA сильно сократился, из 31 единицы в строю остаются около 8 таннков. Много надежд противник связывал с поставками из Австралии - сообщалось, что власти этого государства собирались предоставить 49 снятых с вооружения аналогичных машин с газотурбинными двигателями, но из-за технических и логистических проблем эта техника застряла в местах хранения.