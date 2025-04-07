Политолог объяснил рост числа призывников в России

Появление большого количества новых военных округов — причина, из-за которой этой весной наблюдается рекордное количество призывников. Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев.

© Вечерняя Москва

— Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось еще новое направление — арктическое. Там требуются дополнительные силы, — уточнил он.

Помимо этого, в новых кадрах нуждается российский морской флот. Перенджиев отметил, что военные моряки на данный момент необходимы.

Эксперт также заострил внимание на вопросе того, что еще одной причиной рекордной статистики могло стать изменение призывного возраста в стране — его увеличили до 30 лет. Он подчеркнул в интервью с News.ru.: «срочники нужны для того, чтобы заменить контрактников», которые уходят в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы РФ имеют численное превосходство перед украинской армией. В условиях боевых действий это не всегда является залогом успеха, поскольку большую роль играет тактика и устойчивость обороны противника.