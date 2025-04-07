В Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ

Московский Комсомолец

Газета Politico сообщила, что в том случае, если американский миллиардер Илон Маск примет решение отключить спутниковую систему Starlink на Украине, то никакая другая компания не сможет ее заменить.

В Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ
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«Жителям Украины придется жить с угрозой того, что Маск может отключить спутниковую связь. В настоящий момент нет никаких альтернатив, которые смогли бы сравниться со Starlink», - говорится в материале.

Как отметил эксперт Analysis Mason по космической отрасли Кристофер Бо, разработка американского бизнесмена предоставляет уникальные возможности. Этим не могут похвастаться конкуренты системы Starlink.

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