Вооруженные силы РФ имеют численное превосходство перед украинской армией. Такое заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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Он добавил, что в условиях боевых действий это не всегда является залогом успеха, поскольку большую роль играет тактика и устойчивость обороны противника.

— У нас численное и качественное преимущество. Но дело в том, что на фронте не всегда это является приоритетом. Нужно найти момент, когда ударить, чтобы нарушить устойчивость обороны и чтобы противник убежал, отставил или сдался в плен, — сказал Матвийчук в беседе с News.ru.

В январе Американская компания Global Firepower опубликовала на своем сайте ежегодный рейтинг огневой мощи на начало 2025 года. Вооруженные силы России заняли в рейтинге вторую строчку, на первой позиции — США. В пятерку лучших армий мира также вошли Китай, Индия и Южная Корея.

Вместо предполагаемой деградации ВС России превратились в эффективную и сильную боевую структуру, что стало очевидным для всего мира. Таким мнением поделились журналисты издания National Interest.

1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу, который продлится до 15 июля. В рамках кампании планируется призвать 160 тысяч человек, что стало рекордным показателем с осени 2011 года. Военный эксперт Андрей Земцев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему этой весной призовут больше срочников.