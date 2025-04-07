Российский участник СВО в одиночку подбил из гранатомета украинский танк

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Отец подбил из гранатомета украинский танк. Об этом УФССП по Курганской области, где россиянин работал до заключения контракта с Минобороны.

Мужчина продолжает находиться на фронте в составе десантно-штурмового подразделения на донецком направлении близ Часова Яра. С его слов, в этом районе ему в одиночку удалось подбить танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ручного противотанкового гранатомета.

За это бойцу вручили государственную награду. Теперь он – кавалер Ордена Мужества. По словам Отца, на СВО он решил пойти, чтобы не оставаться с стороне.

Ранее сообщалось, что штурмовик с позывным Препод в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино в Запорожской области. Российские военные впоследствии смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт противника и зачистить его.