Арестович* предложил неожиданную сделку с Путиным

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил в эфире YouТube-канала украинского политолога Юрия Романенко (проходит в России по уголовному делу за "разжигание ненависти и вражды) немедленно отправиться к президенту России Владимиру Путину и заключить сделку, которая поможет спасти страну.

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По словам Арестовича, если бы он сейчас представлял страну, то объявил бы Западу: "Ребята, ваше посредничество неэффективно, вы закладываете туда свои интересы" - и поехал бы договариваться с Путиным "о финляндизации" Украины.

Напомним, что этим термином в западной историографии называют подчинение политики страны интересам большого соседнего государства при номинальном сохранении суверенитета. Термин западные историки и политологи начали применять, характеризуя отношения Финляндии и СССР в период после Второй мировой войны.

"Это единственный выход, который сегодня есть в этой ситуации", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что еще полтора года назад можно было бы не ставить вопрос таким образом, потому что у Киева еще сохранялся ресурс, но сейчас ресурса нет, и если тянуть время, то разговор уже фактически пойдет о капитуляции.

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Но пока, считает экс-советник, еще можно договориться о том, чтобы "финляндизировать Украину, то есть превратить ее в нейтральную территорию, из которой не исходит угроза Российской Федерации".