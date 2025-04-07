В Таджикистане стартовали совместные учения с Вооруженными силами России

Минобороны России сообщает о начале совместных учений ВС РФ и вооруженных сил Таджикистана. Церемония открытия состоялась на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана. Учения пройдут с 7 по 11 апреля.

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Как и всегда в таких случаях, все началось с общего построения военнослужащих. Военные оркестры исполнили гимны обеих стран. Были торжественно подняты государственные флаги. Участники учений прошли маршем по плацу полевого лагеря.

В МО РФ заявили, что в ходе учений военнослужащие России и Таджикистана отработают уничтожение террористов в условиях горной местности. Им предстроит провести совместную операцию по уничтожению условных бандформирований в ходе прикрытия границы.

В ходе учений планируется применить мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также армейскую авиацию. Помимо этого, будут задействованы расчеты FPV-дронов и разведывательных беспилотников, а также мобильные группы РЭБ.

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