Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

Остатки гостиницы в Кривом Роге, в которой, как утверждается, находились иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сняли на видео, опубликованное Telegram-каналом Military Theme.

На видео попали последствия разрушений после удара российских войск: остатки здания, работа техники и спасателей, а также пострадавшая соседняя многоэтажка.

Military Theme утверждает, что под руинами остались «десятки иностранных наемников», в том числе высокопоставленные европейские офицеры.

В Минобороны России сообщали, что 4 апреля ВС РФ ударили по объекту, в котором совещались командиры соединений ВСУ и западные инструкторы. Как заявили в ведомстве, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак подтверждал, что по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар. По его словам, повреждения получили несколько многоэтажек, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.