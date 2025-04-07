Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который участвовал в боях против России в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

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Грузин заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, с марта по октябрь 2022 года Гогуадзе прибыл на территорию Украины и вступил в состав Грузинского национального легиона. Там он прошел военную подготовку, а затем принял участие в боях против российских военнослужащих. Сначала он находился во Львове, затем в Киевской области, а уже после — на территории Донецкой области. Оттуда он сбежал, сославшись на здоровье.

Всего за участие в боях против России грузин получил более 486 тысяч рублей. Его дело будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ранее стало известно, что суд в ДНР рассмотрит дело в отношении 32-летнего наемника из США Саймона Маккарти, принимающего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.