Пушилин: ВСУ пытаются удерживать ВС РФ в Часов Яру и в районе Дзержинска

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что вооруженные силы Украины пытаются контактировать и удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска.

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По его словам, в окрестностях Дзержинска украинские военные пытаются контратаковать и стараются удержать продвижение российских военнослужащих.