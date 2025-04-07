Пушилин: ВСУ пытаются удерживать ВС РФ в Часов Яру и в районе Дзержинска

Пушилин рассказал о продвижении ВСУ в окрестностях Дзержинска
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что вооруженные силы Украины пытаются контактировать и удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска.
По его словам, в окрестностях Дзержинска украинские военные пытаются контратаковать и стараются удержать продвижение российских военнослужащих.
«Тем не менее российские бойцы, опираясь на село Пантелеймоновку, продолжают свое продвижение. Городские бои продолжаются в Часовом Яре», - добавил Пушилин.