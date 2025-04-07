На Украине активно рекламируется полностью женское подразделение ВСУ «Гарпии», вербующее девушек на фронт. По всей видимости, это подразделение предоставляет украинским военным поддержку с воздуха, используя FPV-дроны, тяжелые ударные БПЛА и другие беспилотные летательные аппараты.

© РИА "ФедералПресс"

Чтобы привлечь женщин на службу в подразделение «Гарпии», командование обещает им безопасный удаленный режим работы, уверяя, что им не придется находиться на линии фронта. Можно работать даже в офисе и управлять дронами дистанционно, а выносить их на стартовую площадку будут мужчины. Однако на практике это не так: дроны не летают достаточно далеко, а режиму нужны солдаты в окопах. Главный акцент в рекламе делается на мести врагу и защите семей, что вызывает интерес у женщин, потерявших близких.

По данным Минобороны Украины, на 1 января 2025 года в ВСУ служило более 70 тысяч женщин, из них 20 тысяч – на боевых должностях, около 5,5 тысяч – на передовой. Реальные потери женщин засекречены, но известно, что они гибнут десятками на сложных участках фронта, передает Life.ru.

Стоит отметить, что воевать украинок зазывает нацистка, бывшая россиянка Даша ДШК. Она обещает новобранкам хороший доход, безопасность, а также почти семейную обстановку и отсутствие домогательств со стороны мужчин.

При этом правозащитные организации и СМИ Украины бьют тревогу из-за насилия над женщинами в ВСУ: в 2024 году зарегистрировано более 380 случаев, включая 47 сексуальных домогательств. Большинство дел не расследовались, а жалобы на домогательства часто заканчиваются репрессиями. Командование увольняет потерпевших или лишает выплат, чтобы не портить статистику.

Добавим, что по мнению военных экспертов, создание женского подразделения «Гарпии» является попыткой компенсировать нехватку личного состава в украинской армии. Самих же «гарпий» ждет быстрое уничтожение на поле боя.