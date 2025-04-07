Сын председателя думы российского региона отправился на СВО

Сын председателя думы Орловской области Леонида Музалевского Дмитрий ушел в зону проведения СВО на Украине.

Соответствующее заявление сделал командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, пишут «Орловские новости».

По информации издания, после заключения контракта с Минобороны РФ Дмитрия Музалевского направили в учебную часть в Курской области, где он сейчас находится. В курских госпиталях он бывал и до подписания контракта, «перенося раненых и отмывая приемное отделение от крови бойцов», поделился подробностями Орлов.

По словам Орлова, те, кто не знают Дмитрия лично, могут сказать, что он из "орловской золотой молодежи", но нет — отец его воспитал как настоящего мужчину, который может брать ответственность не только за себя, но и за свою семью и страну.

Ранее стало известно, что сына Сайгида Билалова — советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны специальной военной операции спустя два с половиной года службы из-за потери глаза.