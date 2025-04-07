Священник оценил состояние разрушенных храмов в Курской области

Священник Александр Зинченко, занимающийся проверкой состояния храмов и церквей в освобожденных районах Курской области, рассказал о своих поездках и деятельности по сохранению церковных ценностей. С начала специальной военной операции он осуществляет регулярные выезды в различные населенные пункты, чтобы оценить ущерб и спасти сохранившиеся элементы культовых сооружений.

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Недавно он посетил Малу Локню, где десять лет назад был построен храм для женщин в исправительной колонии ИК-11. После эвакуации заключенных в другие учреждения, здание практически разрушено, но священнику удалось спасти часть церковных колоколов. Из шести уцелевших колоколов, все имеют значительные повреждения: они были пробиты и посечены. Один из колоколов был практически уничтожен, оставив только верхнюю часть, что свидетельствует о прямом попадании снаряда. Как сообщил отец Александр, повреждения вызваны обстрелом звонницы бронетранспортером Bradley.

Священник отметил «Известиям», что оставшиеся колокола будут отправлены на восстановление в мастерскую Ильи Дроздихина в Москве, где из них планируют отлить новые. Эти поездки, направленные на спасение церковных ценностей, отец Александр продолжает с середины марта. Недавно он также побывал в Покровском храме в центре Суджи.

Ранее подарочные сумки без крестов на куполах вызвали негодование у верующих Сергиева Посада. Также лестница в храме Гроба Господня в Иерусалиме стала символом религиозной разобщенности.