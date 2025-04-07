Моральное состояние солдат вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего, в целом ситуацию в их войсках можно охарактеризовать как "бардак, брехня, воровство". Соответствующее заявление сделал пленный военнослужащий украинской армии Руслан Мелещенко, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам украинского пленного, у них не было ни комиссии, ни учебной подготовки. Как рассказал Мелещенко, его контузило три раза, когда он попал под обстрел, находясь в окопе.

«Пришли ваши. У меня в роте – 50+. Они второй раз на позиции не хотели идти, так что бардак, брехня, воровство», - сказал он.

Он также поделился историей о том, как был мобилизован. Как отметил Мелещенко, повестку ему принесли на работу. В территориальном центре комплектования (ТЦК – аналог российского военкомата) медицинская комиссия была организована формально – один врач расписывался за двоих.

Мелещенко подчеркнул, что командование вооруженных сил Украины плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. Дефицит кадров в ВСУ он назвал катастрофическим, поэтому сотрудники ТЦК "выхватывают возрастное население и заставляют воевать".