Командир взвода БПЛА рассказал, как ВСУ по-новому начали маскировать взрывчатку

ВСУ начали по-новому маскировать взрывчатку, которую сбрасывают с БПЛА на красноармейском (покровском) направлении. Об этом рассказал ТАСС командир взвода БПЛА 506-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с позывным Петр.

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"Противник все чаще начинает сбросами расставлять минирование такое интересное - то под палку, то под сучок все замаскировано, травой. Из монтажной пены что-то слепят, облепят травой", - говорит собеседник агентства.

Среди прочего, украинские военные минируют территории под видом элементов оборудования и рюкзаков, говорит Петр.

Ранее российский сапер рассказывал, что ВСУ в зоне СВО оставляют на земле и в зданиях заминированные электронные сигареты и другие гаджеты. Кроме того, со взрывчаткой были обнаружены аптечки.

Некоторые способы минирования со стороны ВСУ были названы бойцами РФ откровенно изощренными, так как взрывчатку клеили к предметам с расчетом на поражение мирных жителей.