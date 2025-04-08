Российские военные освободили село Гуево в Курской области

Российские военнослужащие освободили село Гуево в Суджанском районе Курской области.

Об этом 8 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также заявили, что бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах села Горналь и хутора Олешня.

Из сводки Минобороны следует, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли более 290 боевиков.