Украинский БПЛА рухнул на ж/д пути в российском регионе

В Краснодарском крае сбитый силами ПВО беспилотник упал на железную дорогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперштаб.

По данным ЕДДС Тимашевского района, БПЛА рухнул на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцура-Кромаренко.

«Повреждено полотно и контактная сеть. Пострадавших нет, возгорания не произошло. На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска», - уточнили в оперштабе.

При этом движение поездов было организовано в объезд поврежденного участка и задержек не произошло.

В свою очередь в Минобороны уточнили, что ночью были уничтожены и перехвачены 19 украинских БПЛА самолетного типа, четыре из них в Краснодарском крае.

Ранее ВСУ за сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, повредив высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго». Также был атакован энергообъект в Брянской области. Без электроснабжения остались жители Севского района.