Над тремя регионами РФ сбили сбили 19 дронов

За минувшую ночь над тремя регионами России и акваторией Азовского моря сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников (13) уничтожили над морем.

Четыре дрона сбили над территорией Краснодарского края и по одному — в Брянской области и республике Крым. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Боец ВС РФ: Киев наращивает применение БПЛА на красноармейском направлении

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться". В конце марта 2025-го сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории.

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале "Газеты.Ru".