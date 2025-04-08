«Бьем откуда не ждут»: танкисты «Востока» рассказали о новой тактике

Куда же на поле боя без танкистов. Важность и эффективность свою доказали они и в СВО. На определенных дистанциях «стальная конница» порой эффективнее артиллерии. Маневренная, дополнительно защищенная, бронебойная. В пресс-службе Минобороны рассказали о работе экипажей группировки «Восток». Они поддерживают огнем мотострелков на Южнодонецком направлении.

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Речь об экипажах танков Т-80БВ – одних из самых востребованных машин в нашей армии. В первую очередь их задача на направлении – лишать противника укреплений и огневых позиций, что мешают продвижению наших штурмовиков.

Военные без излишней скромности утверждают: их танк бьет точно, как снайперская винтовка. Во многом этому способствуют дроны-корректировщики. Не секрет, что сейчас танкистам часто приходится работать с закрытых огневых позиций, когда до противника многие километры. Танковые дуэли с «массовым размножением» дронов стали редкостью. С другой стороны, свои разведывательные беспилотники помогают обеспечивать танкам высокую точность на большей дальности. Но нередко приходится встречаться с противником лицом к лицу, и работать прямой наводкой.

- Работаем в связке с беспилотчиками. Дрон наводит, танк уничтожает. Даже если цель сместилась на десять метров — без проблем: они сообщат, а мы быстро скорректируемся, - рассказывает командир танкового батальона с позывным «Алтай».

И новые задачи для них находят те же разведчики-дроноводы. Целями могут стать и статичное укрепление, и перемещающиеся живая сила с бронетехникой. Основная рабочая дистанция – пять километров. Но могут и дальше. Современные системы управления огнем Т-80 это позволяют.

«Алтай» добавляет: работы у танкистов прилично, в день может поступить несколько вводных. Главный принцип – частая смена огневых позиций. Отработали – переместились. Так что машина проезжает в день немало километров. Важно, чтобы каждый выезд приносил результат.

Стараются работать с неожиданных сторон, и часто противник не успевает среагировать на стрельбу танкистов. Но иногда все же отправляет свои дроны вдогон. На этот случай танк укреплен дополнительными обвесами и «мангалом».

- Враг нас боится. Когда мы подходим ближе, даже бежит. Но огрызается. Как только засекает технику — сразу начинает работать дронами. Поэтому всё зависит от слаженности экипажа: если кто-то заметил угрозу, сразу начинаем маневрировать. Взаимодействие в такой критический момент имеет ключевое значение, - подчеркивает командир танкового экипажа с позывным «Бес».

Результаты работы танкистов – всегда хорошее подспорье для пехоты. Да и для успеха боевых действий в целом. Например, недавно на Харьковском направлении танковые экипажи группировки «Север» сорвали ротацию вэсэушников. Уничтожили скопление живой силы с пулеметными расчетами. Таким образом, не дали скопить ВСУ сил и пресекли вероятную атаку.