ВС РФ сократили расстояние до Днепропетровщины

Бойцы группировки войск "Центр" после освобождения поселка Успеновка к юго-западу от Красноармейска в ДНР сократили расстояние до границы с Днепропетровской областью. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с позывным Бад.

"При освобождении населенного пункта Успеновка дальше есть продвижение в сторону Новой Александровки и соответственно сокращается удаление до Днепропетровской области", - сказал командир.

Он подчеркнул, что противник укрепляет рубежи и строит укрепления на подступах к границе с Днепропетровской областью. "Рвы противотанковые, зубы дракона, перед рвами, соответственно, колючая проволока-путанка", - добавил военнослужащий.

В начале апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Успеновка в ДНР.