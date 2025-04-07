Киев наращивает применение БПЛА на красноармейском направлении

ВСУ к юго-западу от Красноармейска усилили применение беспилотников, рассказал ТАСС командир мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с позывным Бад.

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"На красноармейском направлении становится беспилотных систем все больше и больше", - сказал командир.

Для борьбы с беспилотниками противника бойцы группировки разработали ряд мер противодействия, в числе которых не только средства радиоэлектронной борьбы, но также специальные патроны, антидроновые одеяла.

Эти же методы бойцы батальона применяли для захода в поселок Успеновка к юго-западу от Красноармейска. По словам командира, одной из ключевых трудностей в ходе боев за Успеновку были подразделения ВСУ, которые прикрывали свои основные силы с флангов.

В начале апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Успеновка в ДНР.