Белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич заявил в интервью РИА Новости, что размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия России оправданно на фоне милитаризации Европейского союза.

«В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия и современных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет российского производства», — с\азал дипломат.

Российский посол Борис Грызлов ранее сообщил корреспонденту RT Косте Придыбайло, что Россия предоставляет Белоруссии такой же щит безопасности, как для себя.

Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект по строительству Россией завода по производству БПЛА на территории республики.