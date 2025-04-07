Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север».

По словам собеседника агентства, часть подбитых машин была эвакуирована для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в Курской области потеряли порядка 70 тысяч человек и более миллиона в целом с начала специальной военной операции.

Несколькими днями ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины. Операция по освобождению приграничья началась 8 марта.