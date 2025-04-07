У бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого ликвидировали солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ), нашли молитвенник — внутри были многочисленные призывы к убийству русских. Об этом рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Батон из Нижегородской области, который и обнаружил находку.

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Военного уничтожили под Изюмом Харьковской области. По информации российского бойца, книжечка была изготовлена типографским способом.

Слова о необходимости убивать русских были напечатаны, а не написаны вручную.

— Слова из молитвенника убитого под Изюмом ВСУ: «Если в день не убиваешь хотя бы одного русского, то этим убиваешь двоих своих соотечественников», — передают в RT.

Украинские солдаты отличаются особой жестокость. Недавно бойцы ВСУ в селе Казачья Локня в Курской области специально переехали на автомобиле местную жительницу, которая шла в магазин за молоком, после чего бросили ее тело к ближайшему дому. Об этом рассказали сельчане, которых эвакуировали бойцы спецназа «Ахмат».

Также ранее пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. По словам одного из задержанных украинских солдат, приказ зачистить населенный пункт поступил от командира их батальона.