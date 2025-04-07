Российские войска поразили элитное подразделение ВСУ под Харьковом

Российские войска нанесли поражение элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе которого было десять единиц военной техники. Удар произошел в городе Изюм Харьковской области, подробности раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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«Прилеты в Изюм. <...> И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — уточнил Лебедев.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе ВСУ. Также ВС РФ атаковали украинское предприятие, задействованное в выпуске БПЛА.