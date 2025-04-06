СМИ: яхты российских олигархов следят за флотом Британии

Sunday Times узнала, что яхты российских олигархов выслеживают британский флот
Россия якобы организовала слежку за военным флотом Великобритании, используя яхты олигархов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Sunday Times.
Яхты российских олигархов, как утверждается, оснащены «специальными люками в днище», через которые можно «незаметно спускать глубоководное разведывательное и водолазное оборудование», говорится в публикации.
По информации Sunday Times, в 2018 году военный вертолетоносный корабль-док HMS Albion британского военно-морского флота экстренно покинул порт на Кипре, поскольку поблизости «пришвартовалась российская яхта».
Кроме того, в морях вокруг Британии нашли спрятанные российские датчики, с помощью которых якобы велась слежка за британскими подводными лодками Vanguard.
Издание приняло решение не разглашать некоторые подробности, включая местоположение датчиков.
В конце января агентство Reuters писало, что правительство Великобритании заключило контракт с оборонной компанией BAE Systems на $355,57 млн для модернизации боевых систем Королевского военно-морского флота. Предполагается, что это укрепит боевые системы военных кораблей и повысит их способность отслеживать, анализировать и реагировать на угрозы в бою.