Депутат Рады Дубинский: около 250 тыс. военных ВСУ дезертировали

ТАСС

Количество случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет около 250 тыс., в бегах треть личного состава ВСУ. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В Раде заявили о дезертирстве 250 тыс. военных ВСУ
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По его мнению, власти Украины занижают масштаб проблемы.

"Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных Государственным бюро расследований на 1 апреля 2025 года, - 175 435. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть по факту сейчас в бегах около 250 тыс. человек, или треть украинской армии", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

По оценке депутата, к осени на Украине будет некому воевать, к каким бы зверствам не прибегали сотрудники военкоматов.

"[Владимир] Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени", - подытожил он.

По данным Верховного суда Украины, за последний год среди военнослужащих возросло число случаев неподчинения, дезертирства и уклонения от воинской службы путем членовредительства. В 10 раз возросло число граждан, осужденных за уклонение от постановки на воинский учет.

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С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Сотрудники военкоматов проводят рейды по общественным местам и, применяя силу, задерживают военнообязанных, но мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать отправки на фронт. Еще в октябре прошлого года глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. По неофициальным данным, на начало февраля 2025 года число случаев дезертирства достигало 200 тыс.

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