Количество случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет около 250 тыс., в бегах треть личного состава ВСУ. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, власти Украины занижают масштаб проблемы.

"Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных Государственным бюро расследований на 1 апреля 2025 года, - 175 435. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть по факту сейчас в бегах около 250 тыс. человек, или треть украинской армии", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

По оценке депутата, к осени на Украине будет некому воевать, к каким бы зверствам не прибегали сотрудники военкоматов.

"[Владимир] Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени", - подытожил он.

По данным Верховного суда Украины, за последний год среди военнослужащих возросло число случаев неподчинения, дезертирства и уклонения от воинской службы путем членовредительства. В 10 раз возросло число граждан, осужденных за уклонение от постановки на воинский учет.

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С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Сотрудники военкоматов проводят рейды по общественным местам и, применяя силу, задерживают военнообязанных, но мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать отправки на фронт. Еще в октябре прошлого года глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. По неофициальным данным, на начало февраля 2025 года число случаев дезертирства достигало 200 тыс.