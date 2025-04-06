ВСУ потеряли до 430 боевиков в зоне действий группировки «Центр»

ВСУ потеряли до 430 боевиков и семь бронемашин в зоне действий российской группировки войск «Центр».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике... ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде нацгвардии и отряду спецназначения «Омега», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что в результате активных действий ВС России ВСУ потеряли до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении центральной артиллерийской базы ВСУ.