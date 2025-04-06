Спецназ «Ахмат» уничтожил РЛС США в Харьковской области

Бойцы «Ахмата» уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы в Харьковской области
Бойцы спецназа «Ахмат» при помощи БПЛА уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США в районе населённого пункта Уды в Харьковской области. Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Отмечается, что бойцы подразделения поразили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства.
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