ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

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По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.