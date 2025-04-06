Раскрыты причины мощнейшего ракетного удара по Киеву

Военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопрос о том, с чем может быть связано, что после длительного перерыва ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам на территории Украины, в том числе в Киеве, с примененем не только беспилотников, но и высокоточных ракет дальнего радиуса действия воздушного и морского базирования. По оценкам украинских журналистов, это был один из самых мощных ударов за последнее время.

© Госслужба Украины по ЧС

"Это связано во многом с тем, что Украина не соблюдает условий даже того договора, который был сделан по просьбе Дональда Трампа", - приводит News.ru слова эксперта.

Дандыкин уточнил, что речь идет о договоренности не наосить удары по объектам энергетики, но украинские военные продолжают это делать и Минобороны России практически ежедневно фиксирует попытки со стороны ВСУ бить по объектам энергетики на территории России. Только за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты в четырех регионах РФ, отмечало сегодня российское оборонное ведомство.

Зеленский обратился с требованием к Западу

Дандыкин также отметил, что сейчас Россия все делает для того, чтобы "принудить Киев к тому, о чем уже долго договариваются президент России Владимир Путин и Трамп".

Ране МО РФ распространило заявление о том, что ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам на территории Украины. В частности удар наносился по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям оборонно-промышленного комплекса.