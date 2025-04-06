Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился привести вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможной атаки Израиля, передает агентство Reuters.

Это решение было принято из-за опасений, что Израиль может начать военные действия против Ирана, если переговоры с США затянутся, сообщает РИА «Новости».

По информации, предоставленной неназванным высокопоставленным иранским чиновником, в Тегеране считают, что у них есть всего около двух месяцев для заключения соглашения. В противном случае, если Израиль решит атаковать, это может привести к восстановлению всех международных санкций против Ирана.

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Как сообщала гащета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Исламской Республики к равноправному диалогу с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможных бомбардировках и пошлинах.

Ранее СМИ писали, что американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.