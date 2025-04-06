Вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран предупредил соседние государства, что они не должны предоставлять свое небо и территорию американским военным в случае конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В воскресенье иранский чиновник поговорил с Reuters на условиях анонимности.

«Верховный лидер, аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — сказал он.

Источник подчеркнул, что Тегеран направил уведомления Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Турции и Бахрейну. В них говорится, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование воздушного пространства или территории американскими военными, будет считаться враждебным актом.

Такой акт «будет иметь серьезные последствия для них», — добавил чиновник.

Иран закрыл воздушное пространство на фоне угроз США

По его словам, хотя Иран и отверг требование президента США Дональда Трампа о прямых переговорах по ядерной программе, он хочет продолжить непрямые переговоры через Оман. Эта страна является давним каналом связи между Тегераном и Вашингтоном.

«Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического урегулирования с Ираном», — сказал чиновник.

Он добавил, что данный путь может быть «тернистым», но Тегеран готов к переговорам в ближайшее время, если США поддержат эту инициативу.

Тем временем в МИД Турции заявили, что им неизвестно о предупреждении Тегерана, но такие сообщения могут быть переданы по другим каналам. Представители Кувейта заверили Иран в том, что не потерпит никаких агрессивных действий, направленных против других стран со своей территории.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может начать военные действия против Ирана, если не будет компромисса по ядерной программе и ракетному оружию Исламской Республики.

Reuters отмечает, что это «потрепало и без того напряженные нервы по всему региону» после войны Израиля в Газе и Ливане, ударов по Йемену, смены руководства в Сирии и израильско-иранских перестрелок.

Россия заявила в четверг, что угрозы США о военных ударах по Исламской Республике неприемлемы, а в пятницу призвала к сдержанности.