Пытающимся заработать на смерти бойцов СВО россиянкам поставили диагноз

Психологи выявили у пытающихся заработать на смерти участников специальной военной операции (СВО) россиянок глубокую деформацию личности. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Такие девушки ищут мужчин, которые заключили контракт с Минобороны РФ, втираются в доверие, после чего ждут, когда боец получит серьезное ранение или погибнет, чтобы получить за это выплаты.

— Люди, которые зарабатывают на базовых ценностях, — у них серьезные психологические проблемы морально-этического характера, — цитирует слова психолога Софьи Сулим Telegram-канал.

Риэлтору вынесли приговор за совет выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых»

Ранее стало известно, что СК и Генпрокуратура РФ проверят 36-летнего томского риелтора Марину Ситникову, которая посоветовала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, ждать их гибели и на полученные выплаты покупать квартиры.

Это произошло после того, как ветеран СВО и чеченской войны Иван Отраковский попросил проверить риелтора на предмет дискредитации российских войск, а ее саму он призвал принести публичные извинения за свои слова. 3 апреля стало известно, что Марину Ситникову приговорили к 80 часам обязательных работ.