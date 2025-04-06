МО РФ: противник за сутки совершил 7 атак на российскую энергетику

ВСУ за сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, уточнили в ведомстве, в субботу, 5 апреля, в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».

Затем в 12.52 был атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго»). Без электроснабжения остались жители Севского района. Кроме того, в 14:20 и 14:53 были атакованы еще два объекта в Брянской области.

В воскресенье, 6 апреля, в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.

В 06.05 и 07:43 беспилотники повредили распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

Таким образом, подчеркнули в Минобороны, с момента объявления моратория по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам.